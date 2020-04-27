Шаг за шагом: кто и как может получить пособие на время простоя

Первый шаг

Работодатель обращается за поддержкой в кризисной ситуации и подает в Службу госдоходов (СГД) список работников, которые находятся на простое. Самозанятое лицо само обращается в СГД за поддержкой в кризисной ситуации, и если трудоустраивает работников и они находятся на простое, то подает в СГД и список таких работников.

Второй шаг

СГД рассматривает и предоставляет или отказывает в пособии за простой работникам и самозанятым.

Если пособие за простой предоставляется, его подсчитывают, исходя из доходов работника или самозанятого за последние шесть месяцев, но это не более 700 евро в месяц.

Третий шаг

Госагентство социального страхования (VSAA) получает от СГД информацию:

каким работникам и самозанятым предоставляется пособие за простой;

каким работникам отказано в пособии за простой;

у каких работников и самозанятых пособие за простой ниже 180 евро.

Четвертый шаг

VSAA, основываясь на поданной СГД информации, выделяет:

работникам и самозанятым, которым СГД предоставила пособие за простой, дополнительную доплату за детей-иждивенцев в размере 50 евро в месяц за ребенка;

пособие на время простоя (180 евро в месяц) и доплату в размере 50 евро в месяц за каждого ребенка-иждивенца работникам, которым СГД отказала в пособии за простой;

разницу в пособии за простой и пособии (помощи) на время простоя, если выделенное СГД пособие за простой меньше 180 евро.

Чтобы получить новую форму помощи - пособие на время простоя - самому человеку никакие документы и формуляры заполнять не нужно. Необходимая информация есть в СГД, которая передает ее VSAA. VSAA автоматически перечислит пособие на счет, который будет указан в заявке на пособие СГД.