Шаг за шагом: кто и как может получить пособие на время простоя

В связи с объявленным в стране в связи с Covid-19 режимом чрезвычайной ситуации были приняты несколько новых нормативных документов. Они задуманы, чтобы из-за возникших в результате мероприятий по изоляции сложностей с работой и других проблем люди не остались без средств к существованию. Сейчас доступна новая форма помощи - пособие на время простоя. Чтобы пояснить, кто и как может его получать, Минблаг предлагает пояснение - шаг за шагом.
Первый шаг
Работодатель обращается за поддержкой в кризисной ситуации и подает в Службу госдоходов (СГД) список работников, которые находятся на простое. Самозанятое лицо само обращается в СГД за поддержкой в кризисной ситуации, и если трудоустраивает работников и они находятся на простое, то подает в СГД и список таких работников.
Второй шаг
СГД рассматривает и предоставляет или отказывает в пособии за простой работникам и самозанятым.
Если пособие за простой предоставляется, его подсчитывают, исходя из доходов работника или самозанятого за последние шесть месяцев, но это не более 700 евро в месяц.
Третий шаг
Госагентство социального страхования (VSAA) получает от СГД информацию:
- каким работникам и самозанятым предоставляется пособие за простой;
- каким работникам отказано в пособии за простой;
- у каких работников и самозанятых пособие за простой ниже 180 евро.
Четвертый шаг
VSAA, основываясь на поданной СГД информации, выделяет:
- работникам и самозанятым, которым СГД предоставила пособие за простой, дополнительную доплату за детей-иждивенцев в размере 50 евро в месяц за ребенка;
- пособие на время простоя (180 евро в месяц) и доплату в размере 50 евро в месяц за каждого ребенка-иждивенца работникам, которым СГД отказала в пособии за простой;
- разницу в пособии за простой и пособии (помощи) на время простоя, если выделенное СГД пособие за простой меньше 180 евро.
Чтобы получить новую форму помощи - пособие на время простоя - самому человеку никакие документы и формуляры заполнять не нужно. Необходимая информация есть в СГД, которая передает ее VSAA. VSAA автоматически перечислит пособие на счет, который будет указан в заявке на пособие СГД.
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