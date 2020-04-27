Видео ⟩ Джиган поздравил жену и дочь с днем рождения новой песней

Рэпер Джиган, с которым Самойлова сейчас разводится подготовил к празднику новую песню "Тайны". Он сделал публикацию на своей странице в Instagram. Трек он сопроводил трогательными кадрами их семейного архива.

"С днем рождения, мои родные! Я люблю вас больше жизни", - написал он.

Исполнитель также сообщил, что премьера состоится уже в эту полночь на на всех цифровых площадках.

Публикация уже собрала 1,6 миллионов лайков. Пост прокомментировали свыше 5 тысяч человек. Одним их первых коллегу с премьерой поздравил Гуф.

Тем временем, несмотря на самоизоляцию, Оксана Самойлова решила порадовать дочь и устроить дома праздник. Пригласит ли женщина Джигана на празднование не известно.

Ранее Самойлова рассказала про состояние детей.