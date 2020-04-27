Пн, 27.04.2020
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Видео ⟩ Джиган поздравил жену и дочь с днем рождения новой песней

Оксана Самойлова и Джиган

ФОТО: https://www.instagram.com/samoylovaoxana/?hl=en

27 апреля свой день рождения отмечает российская модель и бизнес-леди Оксана Самойлова. Ее праздник совпал и с днем рождения младшей дочери Мии. Именно сегодня Джиган, с которым женщина разводится, решил поздравить своих любимых новым треком. 

Рэпер Джиган, с которым Самойлова сейчас разводится подготовил к празднику новую песню "Тайны". Он сделал публикацию на своей странице в Instagram. Трек он сопроводил трогательными кадрами их семейного архива. 

"С днем рождения, мои родные! Я люблю вас больше жизни", - написал он.

Исполнитель также сообщил, что премьера состоится уже в эту полночь на на всех цифровых площадках.

Публикация уже собрала 1,6 миллионов лайков. Пост прокомментировали свыше 5 тысяч человек. Одним их первых коллегу с премьерой поздравил Гуф. 

Тем временем, несмотря на самоизоляцию, Оксана Самойлова решила порадовать дочь и устроить дома праздник. Пригласит ли женщина Джигана на празднование не известно. 

Ранее Самойлова рассказала про состояние детей.

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