Видео ⟩ Джиган поздравил жену и дочь с днем рождения новой песней

27 апреля свой день рождения отмечает российская модель и бизнес-леди Оксана Самойлова. Ее праздник совпал и с днем рождения младшей дочери Мии. Именно сегодня Джиган, с которым женщина разводится, решил поздравить своих любимых новым треком.
Рэпер Джиган, с которым Самойлова сейчас разводится подготовил к празднику новую песню "Тайны". Он сделал публикацию на своей странице в Instagram. Трек он сопроводил трогательными кадрами их семейного архива.
"С днем рождения, мои родные! Я люблю вас больше жизни", - написал он.
Исполнитель также сообщил, что премьера состоится уже в эту полночь на на всех цифровых площадках.
Публикация уже собрала 1,6 миллионов лайков. Пост прокомментировали свыше 5 тысяч человек. Одним их первых коллегу с премьерой поздравил Гуф.
Тем временем, несмотря на самоизоляцию, Оксана Самойлова решила порадовать дочь и устроить дома праздник. Пригласит ли женщина Джигана на празднование не известно.
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