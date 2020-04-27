Пособия за простой смогут получать и те, кто дополнительно ведет хозяйственную деятельность

В Минфине агентству LETA подтвердили, что рабочая группа пришла к решению о предоставлении пособия за простой также работникам, которые дополнительно ведут хозяйственную деятельность, если доход от нее составляет менее 430 евро в месяц.

В качестве примера министерство описало случай, когда работник не может получить пособие за простой из-за того, что, например, сдает квартиру в аренду.

Также рабочая группа пришла к соглашению, что на помощь в случае простоя смогут претендовать затронутые кризисом компании, доход которых от хозяйственной деятельности в марте или апреле этого года снизился по меньшей мере на 30% по сравнению со средним месячным доходом за прошлый год.

Кроме того, члены рабочей группы договорились, что подавать заявки на пособия за простой можно будет до окончания чрезвычайного положения.