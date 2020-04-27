В русскоязычных СМИ Латвии появлялись публикации, заказанные посольством России

В прошлом году БЗС выявило действия пресс-службы посольства России, расходящиеся с западными стандартами работы журналистов и содержащие риск разведки.

В отчете отмечается, что посольство заказывает русскоязычным СМИ статьи, которые выдаются изданиями за собственные материалы.

Например, в газете "Сегодня" 18 марта 2019 года вышла статья о пятилетии аннексии Крыма Россией, в которой утверждалось, что процесс присоединения полуострова к России был демократическим, а присутствие военных лишь гарантировало выражение воли народа.

БЗС констатировало, что пресс-секретарь посольства РФ в Латвии Вадим Пономарев сотрудничает с контактными лицами в Латвии, выходя за рамки привычного формата отношений с СМИ - приглашая их на обеды, даря подарки и задавая вопросы на специфические внутриполитические, международные и социальные темы.

Поддерживая такие отношения с российским дипломатом, контактные лица Пономарева рискуют быть вовлеченными в реализацию скрытых мер воздействия и другие действия, противоречащие интересам Латвии, подчеркивает бюро.

Также в Латвии под прикрытием бюро военного атташе РФ работают офицеры Главного разведывательного управления (ГРУ) России, основной задачей которых является сбор информации.

Активные действия предпринимаются в СМИ и социальных сетях, где идентифицировать участие российских спецслужб сложно, пишет БЗС.

И в 2019 году приоритетами российской разведки в Латвии оставалась политика НАТО в регионе, оборонные возможности Латвии и меры по укреплению безопасности.