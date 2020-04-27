Минкульт попросит компенсацию за отмененные культурные мероприятия

Министерство разработало предложения о механизмах поддержки, которые будут распространяться на работников культурного сектора как во время чрезвычайного положения, так и после его отмены.

Госсекретарь министерства подчеркнула, что из дискуссий с Министерством здравоохранения становится понятно, что меры социального дистанцирования и существенные ограничения на проведение публичных мероприятий будут применяться и после отмены чрезвычайного положения.

Министерство предлагает ввести ряд поддерживающих механизмов, призванных стимулировать культурный сектор.

Например, необходимы дополнительные средства для программы поддержки творческих людей Государственного фонда культурного капитала на выплаты пособий после того, как закончится выплата пособий за простой.

Кроме того, по мнению Министерства культуры, необходимо ввести особый механизм поддержки в виде займа из Госказны для муниципальных капитальных обществ, доходы которых упали более чем на 50%.