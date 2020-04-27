Под Айзкраукле замечен медведь

Житель округи Мулдакменса проинформировал местное самоуправление, что камера зафиксировала медведя в ближайшем лесу 18 апреля в 21 час, но раньше животное там замечено не было.

В то же время житель отметил, что появление медведя - хорошее напоминание тем, кто едет в ближайшую округу за черемшой или диким чесноком, что внесенные в Красную книгу Латвии растения охраняются не только законом, но и косолапым, для которого дикий чеснок является лакомством.

Впрочем, в самоуправлении отметили, что медведи - очень внимательные животные, обычно они первыми замечают человека и первыми уходят.

"Если медведь смотрит на человека, нельзя бежать и смотреть медведю в глаза, так как это может его встревожить. Желательно медленно уходить, громко разговаривая с товарищами, медведем или самим собой. Нужно быть внимательными, чтобы не попасть между матерью и малышом, так как в такой ситуации можно спровоцировать нападение матери", - заявили самоуправлению в Управлении по защите среды.

Жителей призывают помнить, что медведь так же удивлен встречей и испугался, как и человек.

В то же время самоуправление призывает быть внимательными и не в коем случае не ходить искать или пытаться сфотографировать медведя.