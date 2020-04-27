ВИДЕО ⟩ Горячие тренировки девушки Роналду. Одна лучше другой!

В своём Instagram Джорджина публикует видео и фото с тренировок в домашних условиях. От этих роликов невозможно отрваться и они вызывают непреодолимое желание начать здоровый образ жизни.

Криштиану и Джорджина встречаются с 2016 года. В 2017 году у пары родилась дочь Алана Мартина. У Роналду есть ещё три старших ребёнка (Криштиану-младший, Матео, Эва Мария) от суррогатных матерей.