ВИДЕО ⟩ Горячие тренировки девушки Роналду. Одна лучше другой!

Пандемия коронавируса заставила большинство футболистов закрыться в домах на карантин, где они вынуждены проводить свои тренировки. Португальцу Криштиану Роналду повезло, ведь рядом с ним тренируется его возлюбленная Джорджина Родригес.
В своём Instagram Джорджина публикует видео и фото с тренировок в домашних условиях. От этих роликов невозможно отрваться и они вызывают непреодолимое желание начать здоровый образ жизни.
Криштиану и Джорджина встречаются с 2016 года. В 2017 году у пары родилась дочь Алана Мартина. У Роналду есть ещё три старших ребёнка (Криштиану-младший, Матео, Эва Мария) от суррогатных матерей.
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