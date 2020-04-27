Пн, 27.04.2020
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ВИДЕО ⟩ Горячие тренировки девушки Роналду. Одна лучше другой!

Джорджина Родригес

ФОТО: скриншот видео

Пандемия коронавируса заставила большинство футболистов закрыться в домах на карантин, где они вынуждены проводить свои тренировки. Португальцу Криштиану Роналду повезло, ведь рядом с ним тренируется его возлюбленная Джорджина Родригес.

В своём Instagram Джорджина публикует видео и фото с тренировок в домашних условиях. От этих роликов невозможно отрваться и они вызывают непреодолимое желание начать здоровый образ жизни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Криштиану и Джорджина встречаются с 2016 года. В 2017 году у пары родилась дочь Алана Мартина. У Роналду есть ещё три старших ребёнка (Криштиану-младший, Матео, Эва Мария) от суррогатных матерей.

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