Смерть братьев-близнецов: жизнь одного забрала "испанка", второго - Covid-19

По сообщениям американских СМИ на прошлой неделе, новая коронавирусная инфекция унесла жизнь ветерана Второй мировой войны Филиппа Кана.

Филипп Кан и его брат-близнец Самуил родились в декабре 1919 года, но вскоре после рождения Самуил умер от испанского гриппа.

По словам Уоррена Зисмана, внука Филиппа Канна, ранее дед неоднократно заявлял, что подобная пандемия может повториться снова.

Предположительно, во время эпидемии испанского гриппа в 1918 и 1919 годах во всем мире заболели более 500 миллионов человек, из которых 50 миллионов умерли.