Видео ⟩ Лихач уходил от полиции на скорости 200 км/час. Но навыки из видеоигр не помогли

Инспекторы дорожной полиции зафиксировали автомобиль марки Toyota на 18-м километре шоссе Юрмала - Рига. Стражи порядка начали преследовать автомобиль, превышающий допустимую скорость более, чем в два раза. Увидев преследование полиции, водитель поднажал еще больше, разогнавшись до 200 км/ч.

Полицейские продолжали преследовать Toyota Corolla по К.Улманя гатве в направлении аэропорта "Рига". Инспектор снова потребовал у водителя остановить автомобиль, но он игнорировал эти требования до тех пор, пока не свернул на улицу, оказавшуюся тупиком. Там водитель 1997 года рождения и был остановлен.

Причина, по которой водитель скрывался от полиции, оказалась весьма забавной - он пояснил, что был уверен, что ему это удастся, потому что в видеоиграх у него всегда получается улизнуть от погони.

Молодой человек был разочарован, что реальные полицейские оказались проворнее виртуальных.

По итогу молодой человек получил два протокола об административном нарушении - за превышение скорости и за неподчинение остановить транспортное средство.

Видео: Погоня на Юрмальском шоссе