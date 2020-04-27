Видео ⟩ Лихач уходил от полиции на скорости 200 км/час. Но навыки из видеоигр не помогли

В ночь с воскресенья на понедельник у инспекторов рижского батальона Дорожной полиции выдалось жаркое дежурство. Во время патрулирования на Юрмальском шоссе около 1.30 стражи порядка заметили машину, заметно превышающую скорость - там, где можно ехать со скоростью 70 км/час, автомобиль несся на скорости 150 км/час. Водитель автомобиля требование полиции остановиться проигнорировал и увеличил скорость до 200 км/час.
Инспекторы дорожной полиции зафиксировали автомобиль марки Toyota на 18-м километре шоссе Юрмала - Рига. Стражи порядка начали преследовать автомобиль, превышающий допустимую скорость более, чем в два раза. Увидев преследование полиции, водитель поднажал еще больше, разогнавшись до 200 км/ч.
Полицейские продолжали преследовать Toyota Corolla по К.Улманя гатве в направлении аэропорта "Рига". Инспектор снова потребовал у водителя остановить автомобиль, но он игнорировал эти требования до тех пор, пока не свернул на улицу, оказавшуюся тупиком. Там водитель 1997 года рождения и был остановлен.
Причина, по которой водитель скрывался от полиции, оказалась весьма забавной - он пояснил, что был уверен, что ему это удастся, потому что в видеоиграх у него всегда получается улизнуть от погони.
Молодой человек был разочарован, что реальные полицейские оказались проворнее виртуальных.
По итогу молодой человек получил два протокола об административном нарушении - за превышение скорости и за неподчинение остановить транспортное средство.
Видео: Погоня на Юрмальском шоссе
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