СГД: общая налоговая задолженность в начале апреля - 888 млн евро

В начале апреля этого года общая налоговая задолженность, включая актуальные, приостановленные долги и долги с продлением срока уплаты, составила 888,006 млн евро, что на 5% больше, чем месяцем ранее, сообщает Служба государственных доходов
В том числе 469,287 млн евро составил долг перед основным государственным бюджетом, что на 5,4% больше, чем в начале марта. Задолженность перед бюджетами самоуправлений составила 272,011 млн евро (+2,5%), а долг по взносам социального страхования - 146,707 млн евро (+13,3%).
Актуальные долги, по которым начисляются пени, на 1 апреля составляли 560,221 млн евро или 63,1% общей суммы задолженности.
Не подлежащими взысканию признаны долги в размере 257,08 тыс. евро - эти долги возникли у ликвидируемых предприятий до окончания процедуры ликвидации. Подлежащими взысканию признаны долги в размере 559,963 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми - на сумму 185,444 млн евро, реально не взыскиваемыми - на сумму 374,52 млн евро.
Продление срока уплаты долга на 1 апреля было предоставлено по долгам в размере 60,513 млн евро.
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