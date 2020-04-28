СГД: общая налоговая задолженность в начале апреля - 888 млн евро

В том числе 469,287 млн евро составил долг перед основным государственным бюджетом, что на 5,4% больше, чем в начале марта. Задолженность перед бюджетами самоуправлений составила 272,011 млн евро (+2,5%), а долг по взносам социального страхования - 146,707 млн евро (+13,3%).

Актуальные долги, по которым начисляются пени, на 1 апреля составляли 560,221 млн евро или 63,1% общей суммы задолженности.

Не подлежащими взысканию признаны долги в размере 257,08 тыс. евро - эти долги возникли у ликвидируемых предприятий до окончания процедуры ликвидации. Подлежащими взысканию признаны долги в размере 559,963 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми - на сумму 185,444 млн евро, реально не взыскиваемыми - на сумму 374,52 млн евро.

Продление срока уплаты долга на 1 апреля было предоставлено по долгам в размере 60,513 млн евро.