Вт, 28.04.2020
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Алёна Остапенко опубликовала первое фото со своим бойфрендом

Алёна Остапенко

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко подтвердила, что состоит в отношениях - её избранником стал футболист Артур Карашаускс.

Ранее Остапенко упоминала футболиста в своих публикациях в Instagram. А сейчас впервые опубликовала совместное фото - молодые стоят в обнимку позируют на фоне водоёма. Пост теннисистка сопроводила лаконичными значками эмодзи на романтическую тему.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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О том, что между спортсменами романтические отношения, разговоры появились летом прошлого года - Артура заметили на тренировке Алёны, после которой он помог ей донести тяжёлую сумку с экипировкой. Также пара посетила концерт Prāta vētra в Лиепае и приют для животных Ulubele.

Алёне 22 года, Артуру - 28. 

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