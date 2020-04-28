Алёна Остапенко опубликовала первое фото со своим бойфрендом

Ранее Остапенко упоминала футболиста в своих публикациях в Instagram. А сейчас впервые опубликовала совместное фото - молодые стоят в обнимку позируют на фоне водоёма. Пост теннисистка сопроводила лаконичными значками эмодзи на романтическую тему.

О том, что между спортсменами романтические отношения, разговоры появились летом прошлого года - Артура заметили на тренировке Алёны, после которой он помог ей донести тяжёлую сумку с экипировкой. Также пара посетила концерт Prāta vētra в Лиепае и приют для животных Ulubele.

Алёне 22 года, Артуру - 28.