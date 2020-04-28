Вт, 28.04.2020
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Фото ⟩ Эмили Ратаковски снялась топлес для собственного бренда

ФОТО: instagram.com/emrata/

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски снялась топлес для своего бренда Inamorata. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте бренда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На снимке модель видна в ванной комнате напротив зеркала. Эмили позирует без бюстгальтера в чёрных трусах марки, стоимость которых составляет 75 долларов. На голове девушки - белое полотенце. 

Пользователи Сети сразу же осыпали комплиментами свою любимицу, а публикация набрала более 40 000 лайков.

"Очень горячо!", "У Эмили потрясающее тело", "Какая красивая фотография", — писали под публикацией подписчики.

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