Фото ⟩ Эмили Ратаковски снялась топлес для собственного бренда

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски снялась топлес для своего бренда Inamorata. Снимок был опубликован в Instagram-аккаунте бренда.
На снимке модель видна в ванной комнате напротив зеркала. Эмили позирует без бюстгальтера в чёрных трусах марки, стоимость которых составляет 75 долларов. На голове девушки - белое полотенце.
Пользователи Сети сразу же осыпали комплиментами свою любимицу, а публикация набрала более 40 000 лайков.
"Очень горячо!", "У Эмили потрясающее тело", "Какая красивая фотография", — писали под публикацией подписчики.
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