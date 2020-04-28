Фото ⟩ Эмили Ратаковски снялась топлес для собственного бренда

На снимке модель видна в ванной комнате напротив зеркала. Эмили позирует без бюстгальтера в чёрных трусах марки, стоимость которых составляет 75 долларов. На голове девушки - белое полотенце.

Пользователи Сети сразу же осыпали комплиментами свою любимицу, а публикация набрала более 40 000 лайков.

"Очень горячо!", "У Эмили потрясающее тело", "Какая красивая фотография", — писали под публикацией подписчики.