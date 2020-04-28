Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

Причины своего решения самый титулованный шорт-трекист в истории по традиции изложил в открытом письме.

"Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я решил сообщить вам, что завершившийся сезон стал заключительным в моей долгой карьере спортсмена. Хотя пока, в момент написания этих строк, реальное осознание ухода из активного спорта не пришло, но я хотел бы от всей души выразить скромную, но искреннюю благодарность всем болельщикам и поклонникам за любовь к шорт-треку и поддержку до самого конца", - написал Ан.

Спортсмен отметил, что из-за продолжающейся боли в колене на восстановление, лечение и реабилитацию после соревнований уходит много времени, поэтому ему тяжело полноценно тренироваться.

Помимо постоянной боли в колене у Ана появились и другие травмы, поэтому поддерживать спортивную форму стало всё сложнее.

"Я пришел к выводу, что продолжать спортивную карьеру на одной только мотивации невозможно. Я думаю, что сейчас подходящее время, поэтому принял решение отойти от дел. Спасибо за всё. Надеюсь, вы поддержите меня в новых начинаниях", - написал Ан в открытом письме.

34-летний Виктор Ан объявлял о завершении карьеры ещё в 2018 году, но в прошлом сезоне решил вернуться в спорт с намеринем выступить на Олимпиаде-2020 в Пекине.

Конькобежец является самым титулованным шорт-трекистом в истории. Ан становился трёхкратным чемпионом Олимпиады-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира в составе сборной Южной Кореи. Позднее у спортсмена произошёл конфликт с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи, после чего Ан решил взять российское гражданство для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе национальной команды России спортсмен стал трёхкратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.