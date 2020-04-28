"Прости меня. Я подвела": Агата Муцениеце обратилась к Павлу Прилучному

"Письмо пишу тебе... Моему мужу, бывшему... Родному, но не моему..." - начала свое стихотворное обращение Агата.

Она подчеркнула, что это "честнейшее послание".

Актриса понимает, что возможно, оно никогда прочитано не будет. Причиной является то, что теперь супруги для друг друга "нон грата".

"Хотя, если представить, что умру. Вот прям сейчас. Навек усну... Я, сразу напишу и позвоню", - поясняет она.

В стихах Муцениеце призналась, что она не знает, как ей дальше жить и что делать:

"Как надо жить? Кому служить? Любить? Родить? Дитё растить? Хорошей быть?".

"Я провалила все!" - заявляет Агата.

Женщина отмечает, что в моменты, когда рядом смерть, то хочется признать ошибки и говорить о любви. Актриса трогательно попросила у бывшего супруга прощения.

В комментариях фолловеры указали, что Муцениеце очень смелая женщина, раз может так открывать свою душу.

"Вы очень смелая, открывать душу вот так", "Отпустите Павла и будьте счастливы", "Павел того не стоит", - писали они.

Напомним, в конце февраля как гром среди ясного неба грянула новость, что одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса — Агата Муцениеце и Павел Прилучный — разводятся.

Актеры познакомились на съемках популярного телесериала "Закрытая школа" в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу. В браке у них родились двое детей - дочь Мия и сын Тимофей.

Муцениеце продолжает выпускать свое YouTube-шоу на эту щекотливую тему "Честный развод". Последней ее гостьей стала Айза Анохина.