Глава СГД: больше всех кричат те, кто мало платил по налогам

"Несмотря на упреки в том, что СГД очень репрессивна, такие меры необходимы, потому что иначе зарплаты учителей и медиков оплачивает очень небольшая часть предприятий, тогда как остальные получают эти услуги, ничего не платя, но то же время требуя все больше и больше. Те предприятия, которые платили мало, также громче всех кричат в социальных сетях. Мы сравнительно мало слышим те предприятия, которые действительно платили налоги в полном объеме", - сказала Яунземе.

Также она указала, что выплата пособий за простой контролируется достаточно хорошо.

"Контрольные мероприятия проводятся в таком объеме, чтобы те предприятия, которые платили все налоги, не могли сказать, что СГД раздает деньги нечестным предприятиям", - сказала руководитель налоговой службы.

По ее словам, в рамках контроля сотрудники СГД посетят все предприятия, которые получили пособия. "Мы посетим всех, чтобы понять, что происходит на конкретном предприятии", - сказала Яунземе.

Она сообщила, что выявлены и нарушения. Например, на чековую лотерею СГД подан чек одного из предприятий, которое якобы находится в простое.

Также Яунземе считает, что необходимо внести изменения в закон, позволив СГД объяснять причины отказов конкретным предприятиям. "Иначе получается, что предприятие, которое не получило пособие, может говорить что угодно, а СГД не может раскрыть истинные обстоятельства, почему такая ситуация сложилась", - сказала руководитель службы. Она добавила, что в случаях, когда предприятие претендует на господдержку, такая открытость должна быть абсолютно нормальной.

В общей сложности в течение месяца СГД выплатила пособий по простою на 6,6 млн евро.

VID mēneša laikā izmaksājis dīkstāves pabalstus 6,6 miljonu eiro apmērā.https://t.co/U1SA32QBRE pic.twitter.com/nvZTno1Ox8 — VID (@vid_gov) April 28, 2020