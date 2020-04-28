Вт, 28.04.2020
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Covid-19 у соседей: Литва сообщила, что ранее опубликованные данные были сокращены на сто

Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: PHILIP FONG / AFP

В минувшие сутки в Литве зафиксировано пять новых случаев Covid-19, в Эстонии - 12. В России добавилось 6411 случаей, в Беларуси - 917. 

Литва

В понедельник в Литве были выявлены еще пять новых случаев коронавируса, Министерство здравоохранения уточняет, что общее количество зараженных в данный момент составляет 1344. 

Ведомство отмечает, что публиковавшиеся ранее данные были сокращены на сто по причине учета случаев болезни у конкретных людей, передает агентство LETA. 

Публиковавшиеся до сих пор цифры - это общее число положительных ответов на анализы, включая и повторные анализы у одних и тех же людей. 

"При предоставлении информации о положительных результатах лабораторных исследований существует риск дублирования - в некоторых случаях анализ приходится проводить несколько раз, поэтому это могло быть включено в статистику. Анализы проводят 13 лабораторий по всей Литве - по этой причине сложно сводить все данные", - отмечает министерство.

Эстония 

За минувшие сутки в Эстонии выявлено 12 новых случаев Covid-19. Проанализированы 1 124 теста, позитивными оказались 1,2%, сообщил во вторник департамент здоровья Эстонии. Всего в Эстонии проведено 49 527 первичных тестов, позитивный результат дали 1660 тестов.

По состоянию на утро вторника госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 91 пациенту, из них девять подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 240 человек. За минувшие сутки смертей в Эстонии от Covid-19 не было. Всего в стране от коронавируса скончались 50 человек. 

Россия 

В РФ зарегистрировано 6411 новых случаев заражения Covid-19. Всего в стране официально подтверждено 93 500 заболевших. За минувшие сутки скончались 72 человека, всего - 867 человек. 

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства, возможно, выступит с обращением к народу после совещания с руководителями регионов. 

Беларусь 

По данным на worldometers.info, в минувшие сутки в Беларуси зафиксировано 919 случаев заболевания и четыре смерти. Всего в стране 12 208 заболевших и 79 скончавшихся. Выздоровели 1993 человека. 

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