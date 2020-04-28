СМИ: Порзиньгис на частном самолёте прилетел из Далласа в Лиепаю

Отмечается, что самолёт Bombardier Global 6000 совершил перелёт по маршруту США - Латвия - Дания, а на борту находилось два человека. По неофициальной информации, на этом самолёте мог прилетететь игрок "Даллас Маверикс" Кристап Порзиньгис.

"Такой длительный перелёт в аэропорту до сих пор не обслуживался", - отметил член правления SIA Aviosabiedrība Liepāja Агрис Спруде.

Он также рассказал, что в апреле лиепайский аэропорт принял три частных самолёта, на которых на родину были доставлены репатрианты.

Таким образом, если слухи о возвращении Порзиньгиса окажутся правдивыми, баскетболисту придётся провести 14 дней на самоизоляции. Это будет означать, что сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не возобновится раньше июня.

Напомним, что сезон НБА был приостановлен на неопределённое время из-за пандемии коронавируса. На сегодняшний день в США зарегистрировано более 1 миллиона случаев инфицирования, больше 56 тысяч - с летальным исходом.

Порзиньгис проводит свой первый сезон в составе "Далласа". Латвийский баскетболист в среднем за игру набирал 19,2 очка, делал 9,5 подбора, отдавал 1,7 передачи и блокировал 2,1 броска. Команда занимает седьмое место в Западной конференции.