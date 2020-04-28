Вт, 28.04.2020
Все не так и хорошо, число инфекций не снижается, жить, как сейчас, придется очень долго. Ясно, что никакого празднования Лиго на набережной 11 Ноября не будет, это я вам могу сказать точно. Уга Думпис, главный инфекционист Минздрава
1

По направлению начальства представители двух профессий смогут сдать анализ на Covid-19

Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: AMIT DAVE / REUTERS

В дальнейшем по направлению работодателя тесты на Covid-19 смогут сдать работники детских дошкольных учреждений и шоферы, работающие на предприятиях международных грузовых перевозок, даже если у них нет симптомов заболевания, сообщила представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

Такое решение принято в связи с тем, что работники детсадов работают с детьми, а шоферы-дальнобойщики регулярно ездят за границу.

Ранее работников детсадов и дальнобойщиков мог направить на анализ семейный врач при наличии симптомов.

Работодатель, например, заведующий конкретным дошкольным учреждением, подготовит список работников и передаст его Службе неотложной медицинской помощи, которая организует анализы.

Также семейные врачи могут посылать на анализы на Covid-19 всех пациентов с клиническими признаками пневмонии, а пациентов с хроническими заболеваниями, иммунодефицитом и тех, кто готовится к операциям, и без симптомов Covid-19.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ