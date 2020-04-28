По направлению начальства представители двух профессий смогут сдать анализ на Covid-19

Такое решение принято в связи с тем, что работники детсадов работают с детьми, а шоферы-дальнобойщики регулярно ездят за границу.

Ранее работников детсадов и дальнобойщиков мог направить на анализ семейный врач при наличии симптомов.

Работодатель, например, заведующий конкретным дошкольным учреждением, подготовит список работников и передаст его Службе неотложной медицинской помощи, которая организует анализы.

Также семейные врачи могут посылать на анализы на Covid-19 всех пациентов с клиническими признаками пневмонии, а пациентов с хроническими заболеваниями, иммунодефицитом и тех, кто готовится к операциям, и без симптомов Covid-19.