Одеяла сжечь, полотенца постирать: что происходит в интернате, где жили болгары на карантине?

В помещениях бывшей школы-интерната "Межотне" в поселке Гароза Баусского края, где на карантине находились 18 граждан Болгарии, прошли работы по дезинфекции. Вещи, которыми пользовались эти люди - уничтожат.
Как сообщает краевая дума Бауски, матрасы, одеяла и подушки, которыми пользовались болгары во время двухнедельного карантина, уничтожат. Ранее эти предметы предоставила Государственная пожарно-спасательная служба.
Простыни, наволочки и полотенца - уничтожать не будут. Их продезинфицируют, отправят в химчистку, после чего вернут в государственный резерв.
Как известно, в период с 6 по 21 апреля в бывшей школе-интернате в поселке Гароза проживали 18 граждан Болгарии, которые въехали в Латвию из Эстонии. Один из них оказался зараженным Covid-19, поэтому в Литву их не впустили. Группу разместили в заброшенном интернате в Латвии, под охраной полиции.
На прошлой неделе они покинули Латвию - их отконвоировали на пункт пересечения латвийско-литовской границы в Гренцтале. Перевозку организовали посольство Болгарии, Министерство иностранных дел и краевое самоуправление.
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