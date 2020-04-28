Вт, 28.04.2020
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Одеяла сжечь, полотенца постирать: что происходит в интернате, где жили болгары на карантине?

Covid-19. Дезинфекция. Иллюстрация

ФОТО: EPA/Scanpix

В помещениях бывшей школы-интерната "Межотне" в поселке Гароза Баусского края, где на карантине находились 18 граждан Болгарии, прошли работы по дезинфекции. Вещи, которыми пользовались эти люди - уничтожат. 

Как сообщает краевая дума Бауски, матрасы, одеяла и подушки, которыми пользовались болгары во время двухнедельного карантина, уничтожат. Ранее эти предметы предоставила Государственная пожарно-спасательная служба. 

Простыни, наволочки и полотенца - уничтожать не будут. Их продезинфицируют, отправят в химчистку, после чего вернут в государственный резерв. 

Фото с сайта краевой думы Бауски

ФОТО: Пресс-фото

Как известно, в период с 6 по 21 апреля в бывшей школе-интернате в поселке Гароза проживали 18 граждан Болгарии, которые въехали в Латвию из Эстонии. Один из них оказался зараженным Covid-19, поэтому в Литву их не впустили. Группу разместили в заброшенном интернате в Латвии, под охраной полиции. 

На прошлой неделе они покинули Латвию - их отконвоировали на пункт пересечения латвийско-литовской границы в Гренцтале. Перевозку организовали посольство Болгарии, Министерство иностранных дел и краевое самоуправление. 

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