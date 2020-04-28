Уга Думпис указал на прогнозы о потенциально тяжелой зиме

Думпис отмечает, что установленные в стране ограничения, по сравнению с другими странами, не такие и большие. Они помогли удержать эпидемию на очень низком уровне, и, по сравнению с другими странами, невелика и смертность. Таким образом удалось защитить систему здравоохранения и общество, сообщает агентство LETA.

"Конечно, ограничения оставили отпечаток на различных сферах. Очень пострадали от кризиса Covid-19 как культура, так и спорт и туризм. К сожалению, сказать, что все это сейчас закончится, я не могу, так как ежедневно число новых случаев примерно такое же, как было две недели назад", - сказал Думпис.

По его мнению, если немного снизить ограничения, то эпидемия может снова усилиться. Он также отметил научную сторону введения ограничений, отметив, что в основе - дистанцирование между людьми и снижение контактов людей.

Думпис пояснил: если люди подходят друг к другу ближе чем на метр, то увеличивается риск заразить друг друга. Если речь идет о семье с двумя, тремя людьми, в их случае можно найти контакты, с кем они были в соприкосновении, изолировать, лечить и контролировать. Но, если это уже несколько сотен или несколько тысяч человек, то ситуация может стать драматичной в течение нескольких недель.

Он отметил - чем больше люди встречаются, особенно, если не соблюдают дистанцию в два метра, тем больший риск того, что эпидемия станет неконтролируемой.

"Если люди находятся вместе дольше 15 минут - это тоже риск. Большая часть культурных мероприятий длится дольше 15 минут, и люди статически находятся вместе. Это снова увеличивает риск переноса вируса друг другу. Принимая во внимание эти риски, пока что не стоит говорить об объединении больших групп людей в одном помещении, например, в зале театра", - сказал инфектолог.

Думпис указал, что мировой научный опыт свидетельствует о том, что людям надо работать, но работать надо в маленьких группах, которые между собой не встречаются. Группам не стоит быть больше десяти человек и они не должны контактировать с другими командами.

"Если одна из команд заболевает, она изолируется, таким образом, не страдает все учреждение или люди в других группах.

Надо понимать, что все не так просто, мы не можем рассадить людей в зале через каждые два метра. В больнице я отвечаю за работу, которая там ведется. Мы пытаемся изменить свою культуру поведения, и я вижу, как тяжело это происходит даже в больницах", - сказал Думпис.