Министерства пересмотрели расходы и нашли три миллиона евро

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш издал резолюцию, в которой поручил министрам пересмотреть расходы государственных учреждений и направить неиспользованное финансирование на меры по уменьшению последствий эпидемии Covid-19.

"Из-за пандемии Covid-19 в этом году отменен целый ряд мероприятий. Я поручил министрам пересмотреть расходы государственных учреждений. Неиспользованное финансирование правительство направит на уменьшение последствий пандемии Covid-19. Я призвал к этому и независимые государственные учреждения", - сказал Кариньш.

В начале марта министерства уже сообщили о высвободившихся средствах в размере 1,4 млн евро, поэтому в целом в результате пересмотра расходов найдено около 4,4 млн евро.

Минфин еще анализирует предоставленную министерствами информацию, а в начале мая результаты пересмотра расходов рассмотрит рабочая группа по поддержке предприятий и работающих лиц под руководством министра финансов Яниса Рейрса, которая затем передаст этот вопрос на рассмотрение в Кабинет министров.