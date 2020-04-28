Проникновение "зеленых человечков" в Латвию будет считаться угрожающей государству ситуацией

В частности, поправки предусматривают определить, что вызванной в результате военных действий угрожаемой государству ситуацией является реализуемое против Латвии противозаконное проникновение на территорию государства военных летательных аппаратов, беспилотников, кораблей, подводных лодок, военного транспорта и других, в том числе управляемых удаленно, беспилотных военных устройств.

Кроме того, в число упомянутых ситуаций включены также разведка и противозаконный доступ к информационным системами, сетям электросвязи, помеха их работе или электромагнитное влияние на деятельность важных для национальной безопасности Латвии объектов, важных компаний или государственную собственность, а также другие некинетические военные действия.

Вызванной в результате военных действий угрожающей государству ситуацией также считается противозаконное проникновение или пребывание на территории Латвии военных формирований или формирований без знаков отличия.

Также такими ситуациями считаются действия, которые, используя территорию Латвии, иностранное государство проводит против других стран НАТО и Евросоюза.

Поправки предусматривают, что Национальные вооруженные силы в сотрудничестве с компетентными правозащитными учреждениями и учреждениями безопасности Латвии незамедлительно проведут мероприятия, которые посчитают соразмерными и необходимыми, чтобы предотвратить вызванную в результате военных действий угрожающую государству ситуацию, в том числе и применение вооруженной силы.

Министерство в аннотации к поправкам отмечает, что применение российской военной силы в Украине в 2014 году и аннексия Крыма привели к пересмотру существующей ситуации в области безопасности в регионе и Европе, а также к разработке механизмов реагирования НАТО на возможное применение силы против стран Балтии.

В контексте этих событий для Латвии особенно важно укреплять сотрудничество с НАТО и государствами - членами Европейского союза, чтобы гарантировать неприкосновенность границ Латвии и национальную безопасность.

Поправки еще должен утвердить Сейм.