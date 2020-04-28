Вузы смогут начать прием студентов с 1 июля

Согласно нормативному акту, регистрация поступающих в вузы и колледжи после получения среднего образования начнется 1 июля 2020 года.

В свою очередь регистрацию поступающих, которые получили среднее образование за рубежом и не претендуют на бюджетные места, вузы смогут начать уже с 29 апреля.

Как сообщалось, в настоящее время экзамены для выпускников средних школ запланированы со 2 июня по 7 июля, а тем школьникам, которые не смогут сдать централизованные экзамены в это время, будет предоставлен дополнительный срок - с 9 по 30 июля.