Вузы смогут начать прием студентов с 1 июля

В этом году высшие учебные заведения смогут начать регистрацию будущих студентов с 1 июля, постановило сегодня правительство.
Согласно нормативному акту, регистрация поступающих в вузы и колледжи после получения среднего образования начнется 1 июля 2020 года.
В свою очередь регистрацию поступающих, которые получили среднее образование за рубежом и не претендуют на бюджетные места, вузы смогут начать уже с 29 апреля.
Как сообщалось, в настоящее время экзамены для выпускников средних школ запланированы со 2 июня по 7 июля, а тем школьникам, которые не смогут сдать централизованные экзамены в это время, будет предоставлен дополнительный срок - с 9 по 30 июля.
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