Covid-19 обнаружен еще в одном крае Латвии; в Риге - уже 466 заболевших

В свою очередь в Риге констатировано 13 случаев инфицирования новым коронавирусом. Таким образом, в данный момент в Риге зарегистрированы 466 заболевших.

Всего же Covid-19 констатирован уже в 69 самоуправлениях Латвии.

Это Айзкраукльский, Айзпутский, Аматский, Алойский, Алуксненский, Алсунгский, Адажский, Бабитский, Балдонский, Баускский, Беверинский, Буртниекский, Царникавский, Цесисский, Дагдский, Добельский, Дурбский, Энгурский, Гаркалнский, Гробиньский, Иецавский, Икшкильский, Елгавский, Коценский, Кокнесский, Крустпилсский, Кулдигский, Кегумсский, Кекавский, Лиелвардский, Лимбажский, Мазсалацский, Малпилский, Марупский, Мерсрагский, Огрский, Олайнский, Озолниекский, Паргауйский, Прейльский, Приекульский, Раунский, Резекненский, Ропажский, Руиенский, Салацгривский, Саласпилсский, Салдусский, Саулкрастский, Сейский, Сигулдский, Скриверский, Смилтенский, Стопиньский, Талсинский, Тукумсский, Валкский, Вецумниекский и Вентспилсский края, а также Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Лиепая, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс.

Напомним, в минувшие сутки в Латвии проведено 2380 тестов на Covid-19, положительными оказались 18. Таким образом, общее число официально зарегистрированных случае Covid-19 составляет 836. 267 жителей вылечились, а 13 - умерли.

В минувшие сутки госпитализированы четыре человека. По состоянию на 28 апреля в больнице находятся 45 пациентов, 41 - в состоянии средней тяжести, 4 - в тяжелом. Из больниц выписаны 80 заболевших, всего выздоровели 267 человек. Скончались - 13.

В целом с момента начала распространения коронавируса в Латвии проанализирована 51 561 проба.