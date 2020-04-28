Ко вторнику в центрах социального ухода констатировано семь случаев заражения Covid-19

Covid-19 заболели шесть сотрудников государственных центров социального ухода и один постоялец.

По словам Дудиньша, тестирование на Covid-19 проводится как в государственных центрах ухода, так и в других социальных центрах в соответствии с региональным принципом.

Информация о круге лиц, сдающих анализы на Covid-19, и результатах тестов доступна в Службе неотложной медицинской помощи и Центре профилактики и контроля заболеваний.

Как сообщалось, заболевание Covid-19 на сегодняшний день было констатировано в нескольких центрах социального ухода, в том числе в Элейском центре социального ухода и реабилитации, где заболели четыре человека - три работника и один постоялец, который впоследствии скончался.