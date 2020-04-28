Вт, 28.04.2020
Думаю, мы придем к тому, что было бы желательно всем носить защитные маски в общественном транспорте и магазинах. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Ко вторнику в центрах социального ухода констатировано семь случаев заражения Covid-19

ФОТО: Reuters/ScanPix

На сегодняшний день в государственных центрах социального ухода было констатировано семь случаев заражения Covid-19, сообщил агентству LETA директор департамента социальных услуг Министерства благосостояния Алдис Дудиньш.

Covid-19 заболели шесть сотрудников государственных центров социального ухода и один постоялец.

По словам Дудиньша, тестирование на Covid-19 проводится как в государственных центрах ухода, так и в других социальных центрах в соответствии с региональным принципом.

Информация о круге лиц, сдающих анализы на Covid-19, и результатах тестов доступна в Службе неотложной медицинской помощи и Центре профилактики и контроля заболеваний.

Как сообщалось, заболевание Covid-19 на сегодняшний день было констатировано в нескольких центрах социального ухода, в том числе в Элейском центре социального ухода и реабилитации, где заболели четыре человека - три работника и один постоялец, который впоследствии скончался.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ