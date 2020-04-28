Для разогрева экономики на дорожную инфраструктуру выделят 75 млн евро

Чтобы способствовать разогреву экономики в условиях кризиса, вызванного Covid-19, на проекты дорожной инфраструктуры будет дополнительно выделено 75 млн евро. К такому решению сегодня пришло правительство.
Деньги на реализацию проектов Министерству сообщения будут выделены из средств для непредвиденных случаев.
Необходимость выделения средств связана с чрезвычайным положением в стране, когда нужно не допустить охлаждения экономики. Традиционно в условиях спада средства вкладываются в такие объекты публичной инфраструктуры, как автодороги и мосты.
Строительство дорог создает дополнительную добавленную стоимость также для смежных отраслей, таких как проектирование и производство стройматериалов, а также позволяет привлечь простаивающую рабочую силу и доходы в госбюджет.
К тому же в 2020 году финансирование государственных автодорог из фондов Европейского союза было уменьшено на 60,9 млн евро или 72,4% по сравнению с 2019 годом.
Министерство сообщения подчеркивает, что состояние государственных автодорог сейчас является критическим. В 2019 году плохим или очень плохим было признано состояние 37% автодорог с асфальтовым покрытием и 51% - с грунтовым покрытием.