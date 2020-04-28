Для разогрева экономики на дорожную инфраструктуру выделят 75 млн евро

Деньги на реализацию проектов Министерству сообщения будут выделены из средств для непредвиденных случаев.

Необходимость выделения средств связана с чрезвычайным положением в стране, когда нужно не допустить охлаждения экономики. Традиционно в условиях спада средства вкладываются в такие объекты публичной инфраструктуры, как автодороги и мосты.

Строительство дорог создает дополнительную добавленную стоимость также для смежных отраслей, таких как проектирование и производство стройматериалов, а также позволяет привлечь простаивающую рабочую силу и доходы в госбюджет.

К тому же в 2020 году финансирование государственных автодорог из фондов Европейского союза было уменьшено на 60,9 млн евро или 72,4% по сравнению с 2019 годом.