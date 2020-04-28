Путин продлил нерабочие дни до 11 мая

"Пик еще не пройден, угроза сохраняется. Чем строже мы будем следовать правилам карантина, тем быстрее все пройдет", - заявил Путин на совещании с главами регионов.

"Впереди майские праздники — многие и в обычной ситуации не пошли бы на работу, поэтому три дня 6, 7 и 8 мая будут нерабочими. После 11 мая можно приступить к поэтапной отмене ограничений", - отметил президент России.

"Впереди долгий и сложный путь", - сказал он.

Напомним, изначально нерабочие дни в России были объявлены с 30 марта по 5 апреля, но 2 апреля Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля.

К 28 апреля в России умерло 867 заразившихся Covid-19 жителей, заболели - 93 558 человек, выздоровели - 8456 человек. За последние сутки было выявлено 6411 новых случаев Covid-19.