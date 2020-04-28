В Одни Ворота: Как Деннис Родман совмещал тусовки и игру в "Чикаго Буллс"?

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В новом выпуске программы "В Одни Ворота" мы опять обсуждаем документальный сериал The Last Dance, посвящённый последнему чемпионскому сезону "Чикаго Буллс".

Главным героем по-прежнему является звезда НБА Майкл Джордан, но на этот раз личность легендарного спортсмена раскрывается через его партнёра - эпатажного Денниса Родмана.

Скандальный за пределами площадки, на паркете Родман был образцовым защитным игроком, прекрасно читающим игру. Баскетболист был способен выключить из игры сразу несколько противников, а его альтруизм на площадке был настоящей мечтой любого тренера.

В тот же момент публичность Денниса Родмана была настолько большой частью его личности, что посреди сезона Родман мог сбежать в Лас-Вегас и устроить там вечеринку, сбрасывая таким образом стресс.

Как удавалось Джордану существовать в одной команде с таким деструктивным партнёром? Каким образом они с тренером Филом Джексоном адаптировали сильные стороны в пользу команды? Как помогали Родману выпускать на волю своих демонов? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в очередном выпуске программы "В Одни Ворота!".