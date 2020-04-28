7 мая правительство начнет пересматривать введенные в связи с Covid-19 ограничения

На следующей неделе, 7 мая, Кабинет министров начнет пересматривать установленные на время режима чрезвычайной ситуации ограничения, заявил во вторник после заседания правительства премьер Кришьянис Кариньш.
По его словам, во вторник правительство заслушало подготовленное Советом по кризисному управлению сообщение, которое в своем роде является "анализом рисков о возможном выходе из режима чрезвычайной ситуации".
"На следующей неделе мы планируем пересмотреть принятые решения об установленных ограничениях во время режима чрезвычайной ситуации. Будем смотреть, какие ограничения постепенно отменять, одновременно принимая к сведению аспекты здоровья и безопасности людей.
[Кризис Covid-19] - не кратковременное мероприятие, нужно учиться возвращаться ближе к нормальной жизни, позволив развиваться и экономике", - отметил Кариньш.
Премьер признал, что в обществе медленно образуется осознание, что каким-то образом придется учиться уживаться с Covid-19, поскольку болезнь так быстро не исчезнет.
Напомним, стратегия выхода из кризиса Covid-19 будет направлена на ограничение вируса и восстановление экономики. Будет предусмотрен ряд вариантов действий для различных отраслей в соответствии с принципами охраны здоровья, сказал во вторник премьер-министр Кришьянис Кариньш во время удаленной встречи с президентом Эгилом Левитсом.
Левитс обсудил с Кариньшем работу правительства над стратегией по выходу из кризиса Covid-19, которую во вторник рассматривал Кабинет министров.
Левитс подчеркнул, что при разработке стратегии по выходу из кризиса и ее претворении в жизнь необходимо активное сотрудничество правительства, всех министерств, отраслевых организаций и негосударственного сектора.
Кроме того, должностные лица обсудили планы Европейской комиссии в отношении многолетнего бюджета Европейского союза, который вскоре будет представлен странам блока.
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