7 мая правительство начнет пересматривать введенные в связи с Covid-19 ограничения

По его словам, во вторник правительство заслушало подготовленное Советом по кризисному управлению сообщение, которое в своем роде является "анализом рисков о возможном выходе из режима чрезвычайной ситуации".

"На следующей неделе мы планируем пересмотреть принятые решения об установленных ограничениях во время режима чрезвычайной ситуации. Будем смотреть, какие ограничения постепенно отменять, одновременно принимая к сведению аспекты здоровья и безопасности людей.

[Кризис Covid-19] - не кратковременное мероприятие, нужно учиться возвращаться ближе к нормальной жизни, позволив развиваться и экономике", - отметил Кариньш.

Премьер признал, что в обществе медленно образуется осознание, что каким-то образом придется учиться уживаться с Covid-19, поскольку болезнь так быстро не исчезнет.

Напомним, стратегия выхода из кризиса Covid-19 будет направлена на ограничение вируса и восстановление экономики. Будет предусмотрен ряд вариантов действий для различных отраслей в соответствии с принципами охраны здоровья, сказал во вторник премьер-министр Кришьянис Кариньш во время удаленной встречи с президентом Эгилом Левитсом.

Левитс обсудил с Кариньшем работу правительства над стратегией по выходу из кризиса Covid-19, которую во вторник рассматривал Кабинет министров.

Левитс подчеркнул, что при разработке стратегии по выходу из кризиса и ее претворении в жизнь необходимо активное сотрудничество правительства, всех министерств, отраслевых организаций и негосударственного сектора.

Кроме того, должностные лица обсудили планы Европейской комиссии в отношении многолетнего бюджета Европейского союза, который вскоре будет представлен странам блока.