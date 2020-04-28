Вт, 28.04.2020
Всякое было – и бандиты, и кризисы [] но всегда как-то выкручивались, машины отправляли в рейсы, зарабатывали хоть что-то. А сейчас вся отрасль может просто рухнуть. Александр Черкасов, исполнительный директор Ассоциации автоперевозчиков

Налоговые сборы в этом году могут сократиться на 1,5 млрд евро

Иллюстративное фото

ФОТО: MARIO CRUZ / EPA

Из-за вызванного пандемией Covid-19 кризиса налоговые сборы в этом году могут сократиться на 1,5 млрд евро, говорится в разработанном Министерством финансов проекте Программы стабильности на 2020-2023 годы.

В документе сказано, что в связи с кризисом Covid-19 прогнозируется существенное падение макроэкономических показателей.

Минфин прогнозирует, что спад внутреннего валового продукта (ВВП) в 2020 году составит 7%, хотя до кризиса планировалось, что его рост составит 5,6%. В результате сокращение налоговых сборов в совокупный бюджет прогнозируется в размере 1,5 млрд евро по сравнению с прогнозом рамки среднесрочного бюджета на 2020 год. Ранее общий доход бюджета в 2020 году планировался в размере около 10 млрд евро.

Минфин сообщает, что в прогнозе учтены планируемые меры по смягчению кризиса Covid-19 и ограничительные меры, например, продление срока уплаты налогов на срок до трех лет и запрет на организацию азартных игр.

Минфин подчеркивает, что существенное негативное влияние на баланс госбюджета по сравнению базовым сценарием окажут также принятые правительством и Сеймом решения по поддержке экономики. В общей сложности запланированные меры поддержки народного хозяйства обойдутся в 1,7 млрд евро или 6,1% от ВВП, что кажет прямое негативное влияние на баланс бюджета в размере 851,4 млн евро или 3% от ВВП в 2020 году.

Как сообщалось, по прогнозам Минфина, в последующие годы экономический рост Латвии постепенно возобновится. Предполагается, что в 2021 году он составит 1%, а в 2022 году - 3,5%.

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