Налоговые сборы в этом году могут сократиться на 1,5 млрд евро

В документе сказано, что в связи с кризисом Covid-19 прогнозируется существенное падение макроэкономических показателей.

Минфин прогнозирует, что спад внутреннего валового продукта (ВВП) в 2020 году составит 7%, хотя до кризиса планировалось, что его рост составит 5,6%. В результате сокращение налоговых сборов в совокупный бюджет прогнозируется в размере 1,5 млрд евро по сравнению с прогнозом рамки среднесрочного бюджета на 2020 год. Ранее общий доход бюджета в 2020 году планировался в размере около 10 млрд евро.

Минфин сообщает, что в прогнозе учтены планируемые меры по смягчению кризиса Covid-19 и ограничительные меры, например, продление срока уплаты налогов на срок до трех лет и запрет на организацию азартных игр.

Минфин подчеркивает, что существенное негативное влияние на баланс госбюджета по сравнению базовым сценарием окажут также принятые правительством и Сеймом решения по поддержке экономики. В общей сложности запланированные меры поддержки народного хозяйства обойдутся в 1,7 млрд евро или 6,1% от ВВП, что кажет прямое негативное влияние на баланс бюджета в размере 851,4 млн евро или 3% от ВВП в 2020 году.

Как сообщалось, по прогнозам Минфина, в последующие годы экономический рост Латвии постепенно возобновится. Предполагается, что в 2021 году он составит 1%, а в 2022 году - 3,5%.