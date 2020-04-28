Ограничения будут смягчать по принципу 4х4

В качестве первого параметра будет оцениваться эпидемиологическая ситуация, в частности, число положительных случаев Covid-19, их удельный вес по отношению к общему числу тестируемых, а также число умерших людей и пациентов в стационарах, сообщает агентство LETA. В то же время будет оцениваться и то, образуются ли новые вспышки.

Второй сферой будет нагрузка системы здравоохранения, в том числе нагрузка Службы неотложной медицинской помощи, способность Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) установить контактных лиц заразившихся пациентов, а также готовность системы здравоохранения Латвии в целом.

Также будет оцениваться ситуация за границей, где ситуация менее зависима от действия правительства Латвии, однако, несмотря на это, у данного фактора есть значительное влияние на необходимость введенных в Латвии мероприятий по безопасности.

В качестве последней категории будет рассматриваться общая безопасность общества, в том числе возможности контроля мероприятий, психологическое благосостояние общества и способность к выдержке, рассказала Винькеле.

Таким образом, руководствуясь данными критериями, в течение четырех недель будет возможно пересмотреть введенные мероприятия по безопасности.

В то же время министр призвала жителей соблюдать введенные мероприятия по социальному дистанцирования, особенно на ожидаемых длинных выходных, "чтобы до 12 мая было бы возможно выступить с пересмотром каких-то условий", - добавила Винькеле.

Напомним, премьер-министр Кришьянис Каринш заявил на пресс-конференции, что на следующей неделе, 7 мая, Кабинет министров начнет пересматривать установленные на время режима чрезвычайной ситуации ограничения.

По его словам, во вторник правительство заслушало подготовленное Советом по кризисному управлению сообщение, которое в своем роде является "анализом рисков о возможном выходе из режима чрезвычайной ситуации".

"На следующей неделе мы планируем пересмотреть принятые решения об установленных ограничениях во время режима чрезвычайной ситуации. Будем смотреть, какие ограничения постепенно отменять, одновременно принимая к сведению аспекты здоровья и безопасности людей.

[Кризис Covid-19] - не кратковременное мероприятие, нужно учиться возвращаться ближе к нормальной жизни, позволив развиваться и экономике", - отметил Кариньш.

Премьер признал, что в обществе медленно образуется осознание, что каким-то образом придется учиться уживаться с Covid-19, поскольку болезнь так быстро не исчезнет.