Ограничения будут смягчать по принципу 4х4

В дальнейшем решения о смягчении введенных ограничений будут приниматься по принципу "четыре на четыре", это означает, что в течение четырех недель будет оцениваться влияние Covid-19 по четырем параметрам, сообщила на пресс-конфереции министр здравоохранения Илзе Винькеле.
В качестве первого параметра будет оцениваться эпидемиологическая ситуация, в частности, число положительных случаев Covid-19, их удельный вес по отношению к общему числу тестируемых, а также число умерших людей и пациентов в стационарах, сообщает агентство LETA. В то же время будет оцениваться и то, образуются ли новые вспышки.
Второй сферой будет нагрузка системы здравоохранения, в том числе нагрузка Службы неотложной медицинской помощи, способность Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) установить контактных лиц заразившихся пациентов, а также готовность системы здравоохранения Латвии в целом.
Также будет оцениваться ситуация за границей, где ситуация менее зависима от действия правительства Латвии, однако, несмотря на это, у данного фактора есть значительное влияние на необходимость введенных в Латвии мероприятий по безопасности.
В качестве последней категории будет рассматриваться общая безопасность общества, в том числе возможности контроля мероприятий, психологическое благосостояние общества и способность к выдержке, рассказала Винькеле.
Таким образом, руководствуясь данными критериями, в течение четырех недель будет возможно пересмотреть введенные мероприятия по безопасности.
В то же время министр призвала жителей соблюдать введенные мероприятия по социальному дистанцирования, особенно на ожидаемых длинных выходных, "чтобы до 12 мая было бы возможно выступить с пересмотром каких-то условий", - добавила Винькеле.
Напомним, премьер-министр Кришьянис Каринш заявил на пресс-конференции, что на следующей неделе, 7 мая, Кабинет министров начнет пересматривать установленные на время режима чрезвычайной ситуации ограничения.
По его словам, во вторник правительство заслушало подготовленное Советом по кризисному управлению сообщение, которое в своем роде является "анализом рисков о возможном выходе из режима чрезвычайной ситуации".
"На следующей неделе мы планируем пересмотреть принятые решения об установленных ограничениях во время режима чрезвычайной ситуации. Будем смотреть, какие ограничения постепенно отменять, одновременно принимая к сведению аспекты здоровья и безопасности людей.
[Кризис Covid-19] - не кратковременное мероприятие, нужно учиться возвращаться ближе к нормальной жизни, позволив развиваться и экономике", - отметил Кариньш.
Премьер признал, что в обществе медленно образуется осознание, что каким-то образом придется учиться уживаться с Covid-19, поскольку болезнь так быстро не исчезнет.
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