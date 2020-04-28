"Пыталась делать свою работу, но это её убило": в Нью-Йорке врач покончила с собой

Согласно информации полиции, 49-летняя Лорна Брин покончила с собой в воскресенье. Женщина умерла в семейном доме в штате Вирджиния.

Как газете The New York Times рассказал отец женщины, который также работает врачом, Брин "пыталась делать свою работу, но та ее убила".

В данный момент от Covid-19 умерли более 56 000 человек, около 17 500 из которых - жители Нью-Йорка.

Лорна Брин сама заразилась коронавирусом, однако спустя полторы недели вернулась на работу, чтобы помочь другим.

Руководство больницы снова отправило ее домой отдохнуть, и семья отвезла женщину на отдых в Вирджинию.

Полиция США отмечает, что медработники не защищены от физического и ментального влияния пандемии Covid-19. Эти люди ежедневно работают в условиях стресса, а пандемии создала для них только дополнительный стресс.

Коллеги описали Брин как талантливого медика, которая стремилась сделать все возможное для своих пациентов. Руководство больницы, где работала женщина, подчеркнули, что в настоящее время им важно оказать поддержку семье, друзьям и коллегам Брин.

Галерея: Covid-19 в Нью-Йорке