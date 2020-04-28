В середине мая в Литве могут возобновиться авиаперелеты; летать планирует и airBaltic

Первые пассажирские рейсы за границу могут начаться 10-15 мая, сообщил во вторник премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Он не назвал конкретные пункты назначения однако указал, что их не будет много, и что точно нельзя будет летать в страны, в которых не реализуются мероприятия по ограничению коронавируса или есть очаги коронавируса.

"Правительство рассмотрит вопрос о том, как предложить рейсы в нашем аэропорту Вильнюса, однако это определенно не будет сегодня. Сложно сказать [когда это будет], мы могли бы ориентироваться на первые шаги 10-15 марта", - сказал Сквернялис.

В свою очередь министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич журналистам рассказал, что пассажирское авиасообщение может быть возобновлено с Латвией, Польшей и Германией.

"Первые рейсы могут быть в Латвию, Германию, Польшу, если эти страны могут принять граждан [других стран], ведь как в Германии, так и в Польше есть двухнедельный карантин [приехавших из других стран], поэтому гражданам, которые прилетят из этих стран, будет необходимо соблюдать правила карантина", - сказал Наркевич.

Он добавил, что готовность начать рейсы высказала авиакомпания Lufthansa.

В свою очередь литовские туроператоры проинформировали, что airBaltic уже с 13 мая начнет полеты по нескольким маршрутам из Вильнюса - с 13 мая в Лондон, а с 17 мая - в Милан, Осло, Париж и другие города.