В середине мая в Литве могут возобновиться авиаперелеты; летать планирует и airBaltic

В середине мая из Литвы может быть возобновлено международное пассажирское авиасообщение, в том числе рейсы планирует возобновить и латвийская национальная авиакомпания airBaltic, сообщает BNS.
Первые пассажирские рейсы за границу могут начаться 10-15 мая, сообщил во вторник премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
Он не назвал конкретные пункты назначения однако указал, что их не будет много, и что точно нельзя будет летать в страны, в которых не реализуются мероприятия по ограничению коронавируса или есть очаги коронавируса.
"Правительство рассмотрит вопрос о том, как предложить рейсы в нашем аэропорту Вильнюса, однако это определенно не будет сегодня. Сложно сказать [когда это будет], мы могли бы ориентироваться на первые шаги 10-15 марта", - сказал Сквернялис.
В свою очередь министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич журналистам рассказал, что пассажирское авиасообщение может быть возобновлено с Латвией, Польшей и Германией.
"Первые рейсы могут быть в Латвию, Германию, Польшу, если эти страны могут принять граждан [других стран], ведь как в Германии, так и в Польше есть двухнедельный карантин [приехавших из других стран], поэтому гражданам, которые прилетят из этих стран, будет необходимо соблюдать правила карантина", - сказал Наркевич.
Он добавил, что готовность начать рейсы высказала авиакомпания Lufthansa.
В свою очередь литовские туроператоры проинформировали, что airBaltic уже с 13 мая начнет полеты по нескольким маршрутам из Вильнюса - с 13 мая в Лондон, а с 17 мая - в Милан, Осло, Париж и другие города.
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