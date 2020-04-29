"Не забыть погибших коллег — естественная идея"

— Что вы понимаете под смертью, связанной с коронавирусом?

— Я не готов обсуждать это и участвовать в дискуссиях о причинах смерти. Бывают случаи, когда можно считать причиной смерти пневмонию или инфаркт миокарда. Но если у человека был положительный тест на коронавирус, то это коронавирус-ассоциированные смерти.

— Но насколько я понимаю из описания на сайте проекта, в список включают и тех медиков, у которых не было положительного теста на коронавирус — достаточно симптомов. Вы пишете, что у вас два критерия на включение в список: первый — погибший был медицинским работником, второй — он "умер в период эпидемии от причин, так или иначе связанных с Covid-19, даже если диагноз не подтвержден анализом или это наложилось на другие тяжелые заболевания".

— Мы не проверяем тесты, правда.

— Например, вам приходит сообщение от врача о смерти коллеги во время пандемии. Судя по симптомам у него была пневмония, которая часто развивается из-за вируса, но тестов он не делал. Вы включите его в список?

— Думаю, что такое нужно все равно включать.

— А если были симптомы той же пневмонии и отрицательный тест на коронавирус?

— Не знаю. Будем советоваться, наверно.

— Вы ожидали, что за пару дней список разрастется до 70 фамилий — то есть количество сообщений о смерти медиков будет значительно выше официальных данных?

— К сожалению, лично для меня это ожидаемо.

— Основная причина такого количества погибших — отсутствие нужных средств защиты?

— Это не только отсутствие СИЗов, но и другие факторы. Например, [неправильная] маршрутизация пациентов, непонимание опасности инфекции, сокрытие случаев заболевания. Много причин.

— Можно ли сделать какие-то первые выводы по списку? Например, выделить регионы, где самая тяжелая ситуация?

— Мы сами не делаем такой анализ. Во-первых — список ежедневно пополняется, к сожалению. Во-вторых, непонятно, как делать такой анализ. И для чего он нужен.

— Ваш сайт многие воспринимают как список врачей, которые погибли именно от коронавируса — то есть у них было подтверждено заболевание. При этом вы включаете туда людей по более широким критериям. Не опасаетесь, что органы будут не так дотошны в формулировках и посчитают это распространением фейков?

— Если им так покажется, то будем общаться с каким-нибудь Роскомнадзором. Я не думал об этом, честно говоря. Как, скорее всего, и мои коллеги, которые участвовали в создании.

— Кажется, власти уже готовятся смягчать ограничения, введенные из-за пандемии. Вы — как врач и человек, который отслеживает смертность среди врачей, согласны с таким решением?

— Наверно, в каком-то виде ограничения нужно оставить, но, на мой взгляд, их можно чуть-чуть ослабить.

— Мы уже действительно выбрались на плато?

— Чтобы это понять, нужно подождать еще несколько дней. Пока кажется, что заболеваемость сильно не растет, как будет дальше — увидим.

— Если обобщать, то справилась ли наша система здравоохранения с пандемией? Конечно, говорим только о том, что видим на данный момент.