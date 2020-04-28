В масках и не дольше трех часов: как планируется проводить школьные экзамены

VISC рассматривает возможность сократить количество заданий, не меняя общей сложности экзаменов. Также Цатлакс отметил, что во время экзаменов не будет предусмотрено перерывов.

Руководитель VISC подчеркнул, что организаторы экзаменов находятся в постоянном контакте с Минздравом, и экзамены и консультации перед ними будут проходить при строгом соблюдении рекомендаций экспертов.

Планируется, что учащиеся должны будут соблюдать дистанцию 2 метра и использовать маски для лица, которые, как и средства дезинфекции, обеспечит государство.

После долгих дискуссий было принято решение отменить экзамены в 9-х классах, учащиеся которых закончат учебный год с оценками из аттестатов успеваемости.

Экзамены для 12-х классов планируется в период со 2 июня по 7 июля, а для тех школьников, которые не смогут сдать их в это время, предусмотрен дополнительный срок с 9 по 30 июля.

Выдача сертификатов об образовании пока запланирована на 24 июля.