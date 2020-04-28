В США число пациентов с коронавирусом превысило миллион

В США число случаев заражения Covid-19 во вторник превысило миллион, свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джонса Хопкинса.
В стране умерли уже 57 000 человек, заболевших новым коронавирусом, а число инфицированных выросло до 1 002 498 человек.
США - государство с наибольшим количеством смертельных случаев, связанных с Covid-19, сообщает ВВС.
Кроме того, в Соединенных Штатах зарегистрировано и наибольшее в мире число случаев инфицирования, по этому показателю государство обогнало Китай еще в марте.
Тем временем губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что с середины мая в отдельных районах штата начнется ослабление ограничений.
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!