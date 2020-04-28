В США число пациентов с коронавирусом превысило миллион

В стране умерли уже 57 000 человек, заболевших новым коронавирусом, а число инфицированных выросло до 1 002 498 человек.

США - государство с наибольшим количеством смертельных случаев, связанных с Covid-19, сообщает ВВС.

Кроме того, в Соединенных Штатах зарегистрировано и наибольшее в мире число случаев инфицирования, по этому показателю государство обогнало Китай еще в марте.

Тем временем губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что с середины мая в отдельных районах штата начнется ослабление ограничений.