Вт, 28.04.2020
В обществе постепенно появляется осознание того, что каким-то образом придется учиться уживаться с Covid-19, поскольку болезнь так быстро не исчезнет. Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В США число пациентов с коронавирусом превысило миллион

ФОТО: Reuters/ScanPix

В США число случаев заражения Covid-19 во вторник превысило миллион, свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джонса Хопкинса.

В стране умерли уже 57 000 человек, заболевших новым коронавирусом, а число инфицированных выросло до 1 002 498 человек.

США - государство с наибольшим количеством смертельных случаев, связанных с Covid-19, сообщает ВВС.

Кроме того, в Соединенных Штатах зарегистрировано и наибольшее в мире число случаев инфицирования, по этому показателю государство обогнало Китай еще в марте.

Тем временем губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что с середины мая в отдельных районах штата начнется ослабление ограничений.

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ