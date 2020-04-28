"Я думал, что он мертв": в Елгаве из окна квартиры выпал рабочий

Жители улицы Вигриежу в Елгаве месяцами ежедневно слышали, как на третьем этаже дома под номером 39 ведутся ремонтные работы. Рабочие приходили на работу по одному или двое и пытались отремонтировать квартиру.

"Никаких шумов, чтобы кто-то работал, я не слышал. Увидел только, что в воскресенье он с окровавленной головой лежал под автомобилем. Думал, что он мертв", - рассказал местный житель Паулис.

Паулис отметил, что вскоре рабочий начал немного двигаться. "Медики не могли его увезти. Человека в состоянии шока транспортировать опасно. Если головой упасть на асфальт - ничего хорошего не будет".

На место происшествия приехали два автомобиля медиков. Свидетели рассказали службе, что мужчина тяжело пострадал, поэтому прибыла и бригада врачей-специалистов, которая работает с пациентами в критическом состоянии.

Мужчина находился без сознания и на вопросы не отвечал. Он с травмой головы и несколькими переломами был доставлен в больницу. Соседи говорят, что им остается только догадываться, что же произошло в квартире.

Полиция начала уголовный процесс, чтобы выяснить, действительно ли это был несчастный случай или же было совершено преступление.

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