Вт, 28.04.2020
Летом может наблюдаться улучшение ситуации, однако следующей зимой, по мнению большей части ученых, может быть еще тяжелее. Уга Думпис, инфектолог

"Я думал, что он мертв": в Елгаве из окна квартиры выпал рабочий

Иллюстративное фото

ФОТО: Artūrs Ķipsts/LETA

В конце прошлой неделе бригада Службы неотложной медицинской помощи отправилась на вызов в Елгаву, где из окна дома выпал мужчина, сообщает передача Degpunktā.

Жители улицы Вигриежу в Елгаве месяцами ежедневно слышали, как на третьем этаже дома под номером 39 ведутся ремонтные работы. Рабочие приходили на работу по одному или двое и пытались отремонтировать квартиру.

"Никаких шумов, чтобы кто-то работал, я не слышал. Увидел только, что в воскресенье он с окровавленной головой лежал под автомобилем. Думал, что он мертв", - рассказал местный житель Паулис.

Паулис отметил, что вскоре рабочий начал немного двигаться. "Медики не могли его увезти. Человека в состоянии шока транспортировать опасно. Если головой упасть на асфальт - ничего хорошего не будет".

На место происшествия приехали два автомобиля медиков. Свидетели рассказали службе, что мужчина тяжело пострадал, поэтому прибыла и бригада врачей-специалистов, которая работает с пациентами в критическом состоянии.

Мужчина находился без сознания и на вопросы не отвечал. Он с травмой головы и несколькими переломами был доставлен в больницу. Соседи говорят, что им остается только догадываться, что же произошло в квартире.

Полиция начала уголовный процесс, чтобы выяснить, действительно ли это был несчастный случай или же было совершено преступление.

Смотрите сюжет на латышском языке:

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ