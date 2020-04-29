В среду состоятся репатриационные и коммерческие рейсы

Паромы: для коммерсантов

Эстонский паромный оператор Tallink выполнит рейс Рига-Стокгольм, а немецкий оператор StenaLine выполнит рейс Нюнесхамн-Вентспилс, свидетельствует информация на сайте Министерства сообщения.

Паром Tallink выйдет из Риги сегодня в 16 часов и прибудет в Стокгольм 30 апреля в 11 часов.

Рейс предназначен для включенных в список Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) коммерсантов и указанных ими пассажиров, а также моряков, которые должны попасть на место работы на своих судах.

В свою очередь рейс StenaLine выйдет из Нюнесхамна в 10 часов, а в Вентспилс прибудет в 20 часов. Этот рейс предназначен только для включенных в список LIAA коммерсантов и указанных ими пассажиров.

Авиа

В среду состоятся репатриационные авиарейсы, которыми жители стран Балтии смогут вернуться домой из Швеции, Австрии, Нидерландов, Германии, Дании и Кипра, следует из информации на сайте Министерства сообщения.

Рейс airBaltic "Вена-Рига" вылетит в 13:50, а прибудет в 16:45, рейс Амстердам-Рига вылетит в 14:20, а приземлится в 17:35, а рейс Франкфурт-Рига вылетит в 15:10, а приземлится в Риге в 18:25.

Рейс SmartLynx "Стокгольм-Рига" вылетит в 13:20, а приземлится в Риге в 15:30.

Кроме того, SmartLynx осуществит рейс Ларнака-Копенгаген-Рига, который вылетит из Ларнаки в 12:10, а из Копенгагена в Ригу - в 15:45.