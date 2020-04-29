"Людскую боль услышать не хотят": в Ливане прошли массовые протесты
В Ливане 28 апреля прошли очередные протесты. Причина - ухудшение экономической ситуации в стране ввиду карантина из-за коронавируса. Люди забрасывали полицейских и военных камнями, те в ответ применили слезоточивый газ, сообщает Euronews.
В результате столкновений погиб один протестующий, что привело к эскалации.
"Вчерашний инцидент произошел потому, что люди голодны и пытаются выразить свою боль. Но власти их только подавляют, - цитируют одного из демонстрантов Euronews. - В Триполи люди становятся мишенью, протестующих называют террористами, а людскую боль услышать не хотят".
В ходе столкновения пострадали более 50 военных: в один из патрульных джипов из толпы бросили бутылку с зажигательной смесью, ранив одного офицера и одного солдата.
Демонстранты требуют, чтобы власти защитили их социальные права и компенсировали им потери, которые принес строгий карантин. За время введенных ввиду коронавируса ограничений, ливанский фунт обесценился почти вдвое, из-за чего основные продукты подорожали на 60% процентов.
Галерея: протесты в Ливане
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