"Людскую боль услышать не хотят": в Ливане прошли массовые протесты

В результате столкновений погиб один протестующий, что привело к эскалации.

"Вчерашний инцидент произошел потому, что люди голодны и пытаются выразить свою боль. Но власти их только подавляют, - цитируют одного из демонстрантов Euronews. - В Триполи люди становятся мишенью, протестующих называют террористами, а людскую боль услышать не хотят".

В ходе столкновения пострадали более 50 военных: в один из патрульных джипов из толпы бросили бутылку с зажигательной смесью, ранив одного офицера и одного солдата.

Демонстранты требуют, чтобы власти защитили их социальные права и компенсировали им потери, которые принес строгий карантин. За время введенных ввиду коронавируса ограничений, ливанский фунт обесценился почти вдвое, из-за чего основные продукты подорожали на 60% процентов.

Галерея: протесты в Ливане