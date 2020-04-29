Премьер об отмене режима ЧС: "Специалисты ссорятся с юристами"

По словам главы правительства, ясно, что коронавирус никуда не делся и еще какое-то время будет на повестке, поэтому смягчение ограничений будет происходить постепенно, с соблюдением мер предосторожности. Чтобы экономика пострадала как можно меньше, для борьбы с Covid-19 предстоит искать долгосрочные решения.

Кариньш указал, что у правительства будет две возможности - продлить режим ЧС, постепенно смягчая ограничения, или же вообще отменить его, но ряд ограничений оговорить другими нормативными актами.

"Сейчас специалисты ссорятся с юристами, что лучше, но ясно, что нам надо будет шаг за шагом что-то запускать и смотреть на эффект", - рассказал он.

Кариньш прогнозирует, что 12 мая не станет днем окончания режима ЧС, однако, могут быть смягчены некоторые ограничения.

На вопрос, предстоит ли латвийцам отмечать Лиго без компании, премьер ответил, что пока не ясно, более конкретно можно будет сказать после запланированного на 7 мая заседания правительства, в котором примут участие медики и поделятся своим видением ситуации.

Ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила, что решения о смягчении введенных ограничений будут приниматься по принципу "четыре на четыре", это означает, что в течение четырех недель будет оцениваться влияние Covid-19 по четырем параметрам.