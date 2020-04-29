Цены упали. Латвия сможет отремонтировать больше дорог

"До сегодняшнего дня снижение цен в нынешних закупках составило в среднем до 20%. Это означает, что мы будем выпускать на рынок дополнительные объекты, а значит, будет больше приведенных в порядок дорог, чем мы планировали изначально", - сказал Ланге.

Он отметил, что экономия на закупках сейчас превышает 6 млн евро, однако планируется, что она будет еще больше.

На сэкономленные деньги будут проведены дополнительные закупки.

Говоря о принятом правительством 28 апреля решении о выделении дополнительных 75 млн евро из средств для непредвиденных случаев на проекты дорожной инфраструктуры, Ланге отметил, что эти деньги планируется направить на основные автодороги с высокой интенсивностью движения.

По его словам, крупнейшими объектами предположительно станут участок Даугавпилсского шоссе от Ливаны до Даугавпилса, несколько участков автодороги Рига-Сигулда-граница Эстонии за Берзкрогсом, Валмиерское шоссе за Валмиерой по направлению на Валку. Также работы запланированы на более чем 30 различных участках автодорог регионального значения. Ранее RUS.TVNET публиковал карту ремонта автодорог в 2020 году.

Согласно прогнозу Ланге, процедуры закупок на соответствующие строительные работы могли бы начаться в мае, а строительные работы - в июле-августе.