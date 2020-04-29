Ср, 29.04.2020
Думаю, мы придем к тому, что было бы желательно всем носить защитные маски в общественном транспорте и магазинах. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

"Всем по 25 евро". Неизвестные рассылают фейки от лица Службы госдоходов

Иллюстрация

ФОТО: Pexels

Служба госдоходов (СГД) сообщает , что в социальных сетях некто от лица СГД рассылает людям сообщения о том, что каждому жителю полагается 25 евро в месяц в качестве поддержки во время пандемии Covid-19. Авторы сообщения просят прислать код на указанный номер, чтобы получить деньги. 

СГД сообщает, что никогда не просит жителей отправлять сообщения и призывает следить за актуальной информацией на своем сайте и в СМИ, которым можно доверять.  

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ