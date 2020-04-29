"Всем по 25 евро". Неизвестные рассылают фейки от лица Службы госдоходов

Служба госдоходов (СГД) сообщает , что в социальных сетях некто от лица СГД рассылает людям сообщения о том, что каждому жителю полагается 25 евро в месяц в качестве поддержки во время пандемии Covid-19. Авторы сообщения просят прислать код на указанный номер, чтобы получить деньги.