"Всем по 25 евро". Неизвестные рассылают фейки от лица Службы госдоходов

Служба госдоходов (СГД) сообщает , что в социальных сетях некто от лица СГД рассылает людям сообщения о том, что каждому жителю полагается 25 евро в месяц в качестве поддержки во время пандемии Covid-19. Авторы сообщения просят прислать код на указанный номер, чтобы получить деньги.
СГД сообщает, что никогда не просит жителей отправлять сообщения и призывает следить за актуальной информацией на своем сайте и в СМИ, которым можно доверять.
Lūdzam uzmanīties! VID nekad neaicinās Jūs sūtīt īsziņas. Lūdzam aktuālai informācijai sekot līdzi VID mājaslapā un oficiālajos sociālajos medijos. pic.twitter.com/d4Wv1CEEsL— VID (@vid_gov) April 28, 2020
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