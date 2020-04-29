В услугах Индрашиса заинтересованы три клуба КХЛ

По данным источника, в услугах хоккеиста заинтересовано хорошо знакомое Индрашису рижское "Динамо". До переезда в Россию Индрашис провёл семь сезонов в рижской команде.

Кроме того, кандидатуру Индрашиса рассматривает китайский "Куньлунь", который ранее уже интересовался форвардом. Третьим клубом "Чемпионат" называет нижегородское "Торпедо", где в этом сезоне одним из тренеров был Сандис Озолиньш.

29-летний Индрашис в этом сезоне провёл за московское "Динамо" 41 матч, в которых забросил шесть шайб и сделал 18 результативных передач.

Контракт нападающего с "бело-голубыми" истекает 30 апреля, а это значит, что 1 мая Индрашис станет неограниченно свободным агентом.