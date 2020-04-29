Covid-19 в Даугавпилсе заболел полицейский

Дунскис рассказал, что учреждение действовало согласно указаниям Центра профилактики и контроля заболеваний. Несколько сотрудников отправились на самоизоляцию, но это не повлияло на работу муниципальной полиции и способность обеспечивать общественный порядок в городе, сообщает LETA.

Кроме того, на Covid-19 проверены все муниципальные полицейские, результаты были негативными.

Дунскис отметил, что еще до обнаружения коронавируса у полицейского стражи порядка в работе с населением начали пользоваться масками для лица, дезинфекторами для рук, а также им регулярно измеряют температуру.

RUS.TVNET уже сообщал, что Covid-19 ранее заболели и три сотрудника Государственной полиции - один заразился в заграничной командировке. И. о начальника Госполиции Андрей Гришин в одном из интервью заявил, что в самом начале были проблемы со средствами индивидуальной защиты для полицейских, однако ситуация наладилась.