Ср, 29.04.2020
Чем больше люди встречаются, особенно если не соблюдают дистанцию в два метра, тем выше риск того, что эпидемия станет неконтролируемой. Уга Думпис, инфектолог

Covid-19 в Даугавпилсе заболел полицейский

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ФОТО: Zane Bitere / LETA

Один из сотрудников муниципальной полиции Даугавпилса заболел Covid-19, но это не повлияло на работу учреждения, сообщил представитель полиции Андрис Дунскис. Должность заболевшего он не раскрыл. 

Дунскис рассказал, что учреждение действовало согласно указаниям Центра профилактики и контроля заболеваний. Несколько сотрудников отправились на самоизоляцию, но это не повлияло на работу муниципальной полиции и способность обеспечивать общественный порядок в городе, сообщает LETA. 

Кроме того, на Covid-19 проверены все муниципальные полицейские, результаты были негативными.

Дунскис отметил, что еще до обнаружения коронавируса у полицейского стражи порядка в работе с населением начали пользоваться масками для лица, дезинфекторами для рук, а также им регулярно измеряют температуру. 

RUS.TVNET уже сообщал, что Covid-19 ранее заболели и три сотрудника Государственной полиции - один заразился в заграничной командировке. И. о начальника Госполиции Андрей Гришин в одном из интервью заявил, что в самом начале были проблемы со средствами индивидуальной защиты для полицейских, однако ситуация наладилась. 

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