Видео ⟩ Dior опубликовал архивную запись модного показа 1949 года

Dior опубликовал на своей YouTube-странице видео, на котором можно видеть документальные кадры с модного показа и его закулисья.

Видео Dior:

Christian Dior SE — французская компания, основанная Кристианом Диором и Марселем Буссаком в 1946 году как ателье высокой моды. В 1984 году была куплена Бернаром Арно. Современная компания Christian Dior SE по сути является номинальной, через которую группа семьи Арно осуществляет контроль над своей долей в компании LVMH, крупнейшем в мире производителем предметов роскоши. LVMH, среди прочих активов, владеет домом высокой моды Christian Dior.