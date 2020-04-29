Госполиция: проверок много, штрафов - мало

При этом за сутки полиция провела 2438 проверок соблюдения ограничений. Одно дело о несоблюдении ограничений было открыто в Рижском регионе, а два - в Курземе.

Большая часть нарушений связана с несоблюдением ограничений на собрания людей, в том числе с несоблюдением дистанции 2 метра, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных на время объявленного правительством чрезвычайного положения, предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц - от 140 до 5000 евро.