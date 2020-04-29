По подозрению в убийстве задержаны трое. Один из них еще и нарушил режим ЧС на 3250 евро

25 апреля в Госполицию поступила информация, что в лесном массиве в Балви обнаружено тело мужчины 1984 года рождения со следами насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Ласма Курсите.

Вечером того же дня сотрудники Криминальной полиции в сотрудничестве с бойцами батальона специального назначения задержали подозреваемых: мужчин 1988 и 1993 г. р. и женщину 1977 г. р.

Ранее эти люди уже попадали в поле зрения полиции - за нарушения ограничений, введенных в рамках режима ЧС. Например, 14 апреля они совместно распивали алкоголь, тем самым нарушая запрет на собрания.

"Такие нарушения фиксировались систематически, эти люди продолжали игнорировать предупреждения полиции, отказывались устранить нарушения. По отношению к одному из этой группы был трижды применен административный штраф - 250, 1000 и 2000 евро", - рассказала Курсите.

В рамках уголовного дела будут проведены экспертизы и другие следственные мероприятия. Двое из возможных убийц отправлены под стражу.

Согласно 116-й статье Уголовного закона, за убийство предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 20 лет.