Сколько экономит пациент? Новый порядок выписки рецептов на компенсируемые лекарства

В аптеке из числа лекарств одинакового действия пациенту выдают то лекарство, цена у которого ниже. Расчеты Министерства здравоохранения показывают, что новый порядок выписки лекарств позволит латвийским пациентам в течение года сэкономить примерно 25 миллионов EUR.

"Это важное достижение, что наконец и Латвия присоединилась к Литве, Эстонии и другим странам Европы, где врачи в рецепте на компенсируемые лекарства с успехом указывают активное вещество, а не название торговой марки лекарственного препарата. Такой подход позволяет предотвратить ситуацию, когда пациент переплачивает за лекарство, хотя в аптеках доступны медикаменты с более низкой ценой с таким же лечебным действием и качеством, как и оригинальный препарат", – подчеркивает председатель правления LPMA Эгилс Эйнарс Юршевицс.

Экономия пациента зависит от необходимого ему количества лекарств и от их стоимости. В качестве примера можно взять сравнение цен на оригинальные и свободные от патентов лекарственные средства для лечения 60-летнего пациента Х. Зачастую в этом возрасте у людей бывают хроническая сердечная недостаточность и высокое кровяное давление, они регулярно принимают примерно 3 разных лекарственных средства.

Выбирая покупку более дорогих оригинальных лекарств, пациент Х ежемесячно тратит на эти медикаменты 20,79 EUR, в свою очередь свободные от патентов лекарственные средства равнозначного качества стоили бы пациенту 6,73 EUR*.

Подобная трехкратная экономия стала бы большим финансовым подспорьем, в особенности для пожилых пациентов, принимающих широкий спектр медикаментов.

Свободные от патентов лекарственные средства намного дружественнее для кошелька пациента, что позволяет пациентам, особенно регулярно принимающим много разных лекарств, значительно экономить финансовые ресурсы. Особенно важно и то, что при выборе свободных от патентов лекарственных средств у пациента зачастую увеличиваются финансовые возможности для покупки всех выписанных врачом лекарств, таким образом избегая весьма обычной в Латвии ситуации, когда достаток пациента позволяет купить только часть необходимых для лечения лекарств или в худшем случае не купить ни одного.

Из-за чего такая разница в ценах? В тот момент, когда у производителя оригинального лекарственного средства заканчивается действие патента, он должен раскрыть точный химический состав оригинального препарата, на основе чего остальные фармацевтические компании могут производить идентичные свободные от патентов препараты. Поскольку на рынке появляется несколько производителей равнозначно эффективного медикамента, цена на это лекарственное средство снижается.

Несмотря на то, что врачам и фармацевтам иногда приходится сталкиваться с опасениями пациента по поводу качества свободных от патентов лекарств, все же важно не поддаваться ложным предубеждениям и помнить, что лечит пациента активное вещество лекарственного средства, а не упаковка, внешний вид и цвет таблетки.

Если у пациента все же возникают какие-либо опасения, то важно обратиться к своему семейному врачу.

* предварительный расчет суммы за лекарства, если у пациента диагностированы подобные заболевания, на основании доступных на сайте NVD аптечных цен на медикаменты и доплаты пациента при конкретном диагнозе