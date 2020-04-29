Дефицит масок и перчаток заставил немецких врачей раздеться

Медики сообщают, что не чувствуют себя в безопасности и в течение нескольких месяцев их просьбы никто так и не услышал.

Семейный врач Рубен Бернау в интервью изданию Ärztezeitung пожаловался, что у его команды дефицит средств индивидуальной защиты, которые позволили бы работать в безопасных условиях. "Нагота - символ нашей незащищенности", - сказал он.

ФОТО: blankebedenken.org

Врачи позируют на своих рабочих местах, прикрываясь рюкзаками, рулонами туалетной бумаги и другими предметами обихода.

Семейный врач Кристиан Рехтенвальд рассказал, что он и его команда вдохновение получили от французского врача Алена Коломбье, который сфотографировался голым у своего рабочего стола и сказал, что медики - это пушки в борьбе с Covid-19.

"Конечно, мы очень хотим продолжать лечить пациентов, которым нужна наша помощь", - говорит врач Яна Хусеман, отмечая, что для этого нужны хорошие средства индивидуальной защиты.

ФОТО: blankebedenken.org

Первые случаи коронавируса в Германии начали диагностировать в начале января. С тех пор врачи неоднократно выступали с требованием увеличить количество средств индивидуальной защиты. Однако производители не могут полностью удовлетворить спрос.

Врачебным практикам, поликлиникам и центрам опеки регулярно нужны маски, очки, перчатки и др. Медики неоднократно жаловались, что из больниц Германии регулярно воруют средства дезинфекции.

ФОТО: blankebedenken.org

По подсчетам специалистов страхования здоровья, медработникам в Германии не хватает 100 млн одноразовых масок, почти 50 млн респираторов, более 60 млн одноразовых костюмов и примерно столько же перчаток.

Протестующие врачи указывают, что правительство Германии хорошо подготовилось к борьбе с коронавирусом, однако средства защиты остаются дефицитом.