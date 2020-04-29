Аутлет-городок под Ригой: первый этап сдан в эксплуатацию

Площадь первого этапа составляет 13 500 квадратных метров.

В общей сложности в Via Jurmala Outlet Village на первом этапе будет представлено около 100 популярных международных брендов, несколько кафе и ресторанов, а также детский городок.

Аутлет-городок между Ригой и Юрмалой - комплекс магазинов, предлагающих потребителю коллекции одежды, обуви и аксессуаров минувшего сезона, а также коллекции, специально пошитые для торговли в аутлетах. Главная отличительная черта торгового городка - постоянно действующие скидки - от 30 до 70 процентов.

Дата открытия Via Jurmala Outlet Village будет объявлена сразу после отмены в Латвии режима чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что после полного завершения строительства планируется, что Via Jurmala Outlet Village за год посетят шесть миллионов человек из Латвии, Литвы и Эстонии. По сравнению с простыми магазинами розничной торговли минимальная скидка на брендовую одежду здесь составит 30%, но размер скидки может достигать и 50-70%, обещают девелоперы Via Jurmala Outlet Village. Также в городке будут работать несколько сотен человек.

Галерея: Строительство Via Jurmala Outlet Village